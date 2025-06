Trump manda i migranti a Guantanamo | ci sono anche italiani La reazione di Tajani

Appena preso atto delle nuove dichiarazioni del Presidente statunitense, l'Europa reagisce con sconcerto e preoccupazione. La decisione di trasferire migranti, tra cui italiani, nel controverso carcere di Guantanamo solleva interrogativi sul rispetto dei diritti umani e sulla coerenza delle politiche internazionali. La reazione di Tajani, che si esprime con fermezza, evidenzia la tensione crescente tra alleanze e valori condivisi, aprendo un capitolo delicato nelle relazioni transatlantiche.

Il piano era pronto da settimane, ma nessuno in Europa era stato avvisato. Ora esplode il caso: gli Stati Uniti stanno trasferendo circa novemila immigrati nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo, a Cuba. Tra loro ci sono anche cittadini italiani, coinvolti in un'operazione che rischia di innescare una crisi diplomatica senza precedenti tra Washington e le capitali europee. Appena preso atto delle nuove dichiarazioni del Presidente americano e sulle sue intenzioni, il Ministro degli Affari Esteri italiano Tajani ha espresso la sua grave preoccupazione. Gli immigrati irregolari italiani negli Usa, ha spiegato Tajani, non dovrebbero essere portati nel carcere di Guantanamo.