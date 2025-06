Trump | esercito a LA finché servirà

Durante una recente dichiarazione a Los Angeles, Trump ha sottolineato che l'esercito si ritirerà solo una volta raggiunta la pace nella città. Senza fornire dettagli specifici sulle regole di ingaggio, ha chiarito che la sicurezza verrà garantita attraverso una risposta decisa ai comportamenti pericolosi dei manifestanti. Le sue parole hanno acceso il dibattito sulla gestione della protesta e il ruolo delle forze armate in situazioni di crisi.

