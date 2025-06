Trump è costretto a negoziare con la Cina per avere il samario cruciale per fare i missili

L’accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi e le terre rare segna un passo importante verso una nuova fase di cooperazione e stabilità globale. Donald Trump ha annunciato con entusiasmo il raggiungimento di un'intesa cruciale per l’approvvigionamento del samario, elemento fondamentale per la produzione di missili. Scopri i dettagli di questa alleanza strategica che potrebbe cambiare le sorti del commercio mondiale e della sicurezza internazionale.

L'accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi e le terre rare c'è. Ad annunciarlo è il presidente americano Donald Trump, che su Truth ha scritto: "Il nostro accordo con la Cina è conclus. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump è costretto a negoziare con la Cina per avere il samario, cruciale per fare i missili

