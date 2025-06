Trump annuncia un nuovo accordo commerciale con la Cina | ecco cosa cambia tra le due superpotenze

nervose trattative e segnala un possibile nuovo capitolo nelle relazioni tra le due superpotenze. Trump, con il suo tipico tono trionfale, sottolinea come questa intesa possa portare benefici economici e geopolitici significativi per entrambe le nazioni. Ma cosa cambierà realmente nel panorama internazionale? Scopriamo insieme i dettagli di questo importante accordo e le sue implicazioni future.

Con un messaggio trionfale pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un nuovo - ennesimo - accordo commerciale con la Cina, definendolo "concluso, soggetto all'approvazione definitiva del presidente Xi e mia". L'annuncio arriva al termine di due giorni di nervose trattative e segnala un possibile nuovo capitolo nelle relazioni tra le due superpotenze.

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar: "Firmato un accordo commerciale da 200 miliardi"

