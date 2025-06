Trump alza i toni | Novemila migranti a Guantanamo

Donald Trump torna a fare notizia, alzando i toni con una escalation di tensione senza precedenti: 9.000 migranti a Guantanamo e carri armati pronti a sfilare a Washington per celebrare i 250 anni dell’esercito americano. Con un messaggio forte e deciso, l’ex presidente avverte chi osa opporsi alle sue mosse, promettendo una risposta implacabile. Ma cosa accadrà oltre queste minacce? La situazione si prepara a scoppiare in un'escalation di eventi che cambieranno lo scenario politico degli Stati Uniti.

I carri armati sono gia partiti da Fort Bragg diretti a Washington. Donald Trump è andato ieri mattina ad ispezionarli personalmente, ansioso di ricevere il 14 giugno il suo regalo di compleanno: una grande parata militare che festeggia i 250 anni dell’esercito americano. Ha però avvertito chi pensa di replicare le proteste come a Los Angeles: "Chi cercherĂ di disturbare inconterĂ una forza immensa". E subito dopo dopo un’altra minaccia: "Abbiamo un piano per trasferire a Guantanamo almeno 9000 immigrati clandestini immediatamente". E secondo il Washington Post ci sarebbero anche italiani oltre a migranti provenienti da Gran Bretagna Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump alza i toni: "Novemila migranti a Guantanamo"

Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" | Politico: il presidente invierà 9.000 migranti a Guantanamo da mercoledì - Le tensioni negli Stati Uniti sono alle stelle: Donald Trump avverte che senza l'intervento militare, Los Angeles rischierebbe di scoppiare in rivolte incendiarie.

