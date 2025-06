Trump | accordo con la Cina chiuso Pechino fornirà terre rare

L'atteso accordo tra USA e Cina si concretizza, con Trump che annuncia su Truth social un'intesa commerciale ancora in attesa di approvazione finale. La Cina fornirĂ agli Stati Uniti terre rare e magneti completi, mentre Washington garantirĂ l'accesso alle risorse e agli affari pattuiti. Questo passo strategico potrebbe segnare una svolta nelle relazioni economiche globali, aprendo nuovi orizzonti di cooperazione e competizione. Ma quali saranno le ripercussioni di questa intesa?

Milano, 11 giu. (askanews) - "Accordo fatto con la Cina". Lo ha annunciato su Truth social il presidente americano Donald Trump, spiegando che l'intesa commerciale con Pechino è chiusa "in attesa dell'approvazione finale" da parte sua e del presidente Xi. Trump ha scritto che la Cina fornirĂ agli Stati Uniti "magneti completi e tutte le terre rare necessarie", mentre Washington garantirĂ a Pechino quanto pattuito, compreso l'accesso degli studenti cinesi alle universitĂ americane ("che è sempre andato bene per me!", ha scritto). Secondo il presidente Usa, l'accordo prevede "tariffe totali al 55%" sui prodotti cinesi, mentre Pechino applicherĂ il 10% sui beni americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net