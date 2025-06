Truffa e associazione a delinquere arrestato | quanti anni deve scontare in carcere

Un arresto che scuote la comunità: un uomo di 64 anni di Napoli è stato fermato dalla Polizia per aver accumulato condanne legate a truffa e associazione a delinquere. La domanda che molti si pongono è: quanti anni dovrà scontare in carcere? La risposta dipende dal totale delle pene concorrenti, ma una cosa è certa: la giustizia sta facendo il suo corso.

Nella mattinata di ieri, la polizia ha tratto in arresto un 64enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 5 giugno.

