Trovato senza vita l' escursionista novarese scomparso sulle Alpi Biellesi

Tragedia sulle Alpi Biellesi: è stato trovato senza vita l’escursionista novarese scomparso lo scorso 25 maggio. Luca Gerbino, 60 anni di Cavallirio, è stato rinvenuto nei pressi di Punta Rusca, una zona impervia tra Biellese e Valsesia. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione e preoccupazione tra amici e familiari. La scoperta del suo corpo rappresenta un doloroso epilogo in un’indagine che ora si concentra sulle cause di questa perdita.

É stato trovato senza vita l'escursionista novarese disperso dallo scorso 25 maggio sulle Alpi Biellesi. Il corpo di Luca Gerbino, 60enne residente a Cavallirio, è stato rinvenuto dai soccorsi nella zona di Punta Rusca, al confine tra biellese e Valsesia, e poi recuperato dall'elicottero dei.

Tragedia in montagna: trovato morto l’escursionista scomparso - È finita nel peggiore dei modi la scomparsa di Luca Gerbino, 60 anni, escursionista esperto e residente a Cavallirio, in provincia di Novara.