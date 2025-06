Trovato morto sul trattore in campagna | segni di arma da fuoco

Una tragedia scuote le campagne di Venticano: un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita sul suo trattore, con segni di arma da fuoco. La scena inquietante ha immediatamente attivato l’intervento dei Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questo drammatico episodio. L’ipotesi principale rimane quella di un gesto estremo, ma il mistero avvolge ancora i dettagli di questa atroce vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita sul suo trattore nelle campagne della sua azienda agricola, nel territorio di Venticano. A lanciare l’allarme sarebbe stato un familiare o un passante, sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini. Secondo le prime informazioni, a causare la morte dell’uomo potrebbe essere stato un colpo d’arma da fuoco. Non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo, ma tutte le piste restano aperte e saranno gli accertamenti medico-legali a fare chiarezza sull’accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it