Trovato a terra a fianco al suo triciclo | morto dopo tre giorni di agonia

tristemente non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, che si stringe intorno alla famiglia di Fatos Cenaj in questo momento di dolore e incredulità.

Non ha mai ripreso conoscenza ed è spirato in un letto della Terapia Intensiva. Dopo tre giorni di agonia oggi 11 giugno in ospedale a Padova è morto Fatos Cenaj, 59 anni albanese, colpito da un paio di colpi d'arma da fuoco alla testa domenica mattina. Troppo gravi le lesioni riportate. I medici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Trovato a terra a fianco al suo triciclo: morto dopo tre giorni di agonia

