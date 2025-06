Trovata la coppia di ladri di cosmetici che ha preso di mira un paese intero

Una brillante operazione dei Carabinieri di Rovereto ha portato alla cattura di una coppia di ladri specializzati in cosmetici e prodotti di bellezza, responsabili di una serie di furti che avevano seminato il panico tra i cittadini. Spazzolini elettrici, profumi, prodotti per la cura del viso: la refurtiva sequestrata testimonia l’audacia dei ladri. La loro cattura rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine locale, ma la vicenda è ancora tutta da scoprire…

Prodotti per la cura del viso, spazzolini elettrici, profumi e cosmetici. È questa la refurtiva che i carabinieri di Rovereto hanno sequestrato a due giovani ladri – un uomo e una donna – che nel corso del mese di maggio si sono resi responsabili di una serie di furti a Rovereto e a Villa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trovata la coppia di ladri di cosmetici che ha preso di mira un paese intero

