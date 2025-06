Trooping the Colour la grande attesa per il principe Louis | cosa combinerà stavolta?

Sabato 14 giugno, il mondo si prepara a vivere un momento di grande spettacolo e tradizione con il Trooping the Colour, l’evento più atteso dagli amanti della royal family britannica. Tra sfilate imponenti e sorrisi regalati ai sudditi, tutti gli occhi sono puntati su un protagonista speciale: il principe Louis. Cosa combinerà questa volta? L’appuntamento è per scoprire il suo ruolo nella prossima festa reale, un momento che promette sorprese e emozioni.

Sabato 14 giugno, puntuale come il Natale, torna il Trooping the Colour, uno tra gli eventi più attesi dagli appassionati della royal family britannica. È questa, infatti, la parata organizzata ogni anno a giugno per celebrare il compleanno del sovrano in carica, indipendentemente dalla sua data di nascita. Anche se re Carlo è nato il 14 novembre, dunque, anche lui, come la madre Elisabetta, ha diritto di veder sfilare davanti a sé le truppe che, sulla carta, comanda. Addirittura salendo a cavallo con loro, se la salute glielo consente (non è il caso, però, del monarca, impossibilitato, come l’anno scorso, perché in cura contro il cancro). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Trooping the Colour, la grande attesa per il principe Louis: cosa combinerà stavolta?

In questa notizia si parla di: trooping - colour - attesa - principe

Re Carlo, Meghan Markle rovina il Trooping the Colour: intervento inopportuno - Il Trooping the Colour, tradizionale celebrazione del compleanno di Re Carlo, quest'anno ha subito una sorpresa inaspettata.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il grande ritorno del principe Louis al Trooping the Colour; Quando la regina Elisabetta e il principe Filippo prendevano in giro Kate Middleton. Ecco i motivi; Kate Middleton, re Carlo e tutti gli altri reali al balcone di Buckingham Palace: è il giorno del Trooping The Colour.

Trooping the Colour, la grande attesa per il principe Louis: cosa combinerà stavolta? - Il 14 giugno 2025 a Londra si tiene il Trooping the Colour.

Re Carlo, il Trooping rovinato da Meghan Markle: cosa è successo - Scandalo reale: Meghan Markle sceglie una serata di gala a Los Angeles proprio nel giorno del Trooping the Colour di Re Carlo.