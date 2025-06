Troia esiste davvero | dove si trova e come visitare l’antica città leggendaria

Troia esisteva davvero, e oggi i suoi resti archeologici si trovano nella moderna Turchia, nella regione dell'Anatolia. Questa cittĂ leggendaria, immersa nel mistero e nell'archeologia, continua a stupire i visitatori con le sue testimonianze di un passato millenario. Se desideri scoprire le tracce di questa antica realtĂ , preparati a un viaggio tra storia, mito e scoperta: che aspetti a visitarla?

Il solo nome di Troia evoca immagini di eroi, amori fatali e guerre leggendarie. Molto, ovviamente, si deve ad Omero che, nell’Iliade, l’ha immortalata come lo scenario della guerra piĂą famosa dell’antichitĂ , durata dieci anni e segnata da personaggi indimenticabili come Achille, Ettore, Paride ed Elena. Ma al di lĂ del mito, Troia è esistita davvero? E se sì, dove si trova oggi? La risposta è affascinante quanto la leggenda stessa: sì, la cittĂ di Troia è reale, e si può visitare. Il sito archeologico si trova in Turchia, precisamente nella regione nord-occidentale dell’Anatolia, vicino alla cittĂ di Çanakkale e allo stretto dei Dardanelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it