Trofeo Pascoli Bike | trionfo della Polisportiva Fiumicinese a San Mauro Pascoli

Un’energetica domenica di ciclismo giovanile ha animato San Mauro Pascoli, grazie al 19° Trofeo Pascoli Bike, organizzato dal GsPascoli in collaborazione con la Polisportiva Fiumicinese. Con 153 giovani atleti provenienti da tutta la Romagna e Marche, la competizione ha visto la squadra locale trionfare con orgoglio, conquistando il trofeo e dimostrando che passione e talento fanno la differenza. Un risultato che rende orgogliosa tutta la comunità, pronta a sostenere i futuri campioni.

Domenica di ciclismo giovanile a San Mauro Pascoli, il tutto messo in campo dal gruppo amatoriale GsPascoli in collaborazione con la Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica. Il 19° Trofeo Pascoli Bike ha visto la partecipazione di 153 bambini appartenenti a 11 società provenienti dalla Romagna e dalle vicine Marche. A conquistare il trofeo è stata proprio la squadra di casa della Polisportiva Fiumicinese del presidente Rino Sarpieri con 66 punti che ha preceduto il Bicifestival Riccione (43 punti) e la Cicli Tonti di Cattolica (42 punti). Completano la top five l’Alma Juventus Fano (37 punti) e il Pedale Riminese Frecce Rosse (28 punti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Pascoli Bike: trionfo della Polisportiva Fiumicinese a San Mauro Pascoli

