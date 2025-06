Trofeo Frizer | Giovani promesse del tennis brillano a Massa Lombarda

Tra i campi di Massa Lombarda, i giovani talenti del tennis italiano hanno dato spettacolo, portando energia e passione al trofeo “Frizer”. Con oltre 98 promettenti atleti tra Under 10 e 14, il torneo è stata un’occasione unica per scoprire le future stelle dello sport. Tra sudore, emozioni e sfide entusiasmanti, il talento di questi giovani promette un brillante futuro per il tennis italiano, lasciando tutti con la voglia di vedere cosa riserverà loro il domani.

Un centinaio di giovani promesse del tennis italiano ha animato i campi del Circolo Tennis Massa Lombarda in occasione del trofeo "Frizer", torneo nazionale giovanile riservato alle categorie Under 10, 12 e 14, maschile e femminile. Dal 30 maggio all'8 giugno, 98 atleti e atlete si sono confrontati sui campi dove mosse i primi passi anche Sara Errani. Alla direzione del torneo Michele Berardi, con il giudice arbitro Roberto Montesi. Tra gli Under 10 maschili ha brillato Nathan Baldassarri (Tc Imola), che in semifinale ha superato Pietro De Cesare (Tennix Training Center) per 7-6(8) 6-4 e nella finale ha rimontato e vinto su Alessio Morozzi (Asbi Imola) 4-6 6-0 10-5.

