Trikini e relax per Paula Badosa | social in tilt dopo l’ultima foto

Paula Badosa si rilassa in vacanza sfoggiando i costumi da bagno piĂą sexy della sua collezione: la foto in trikini ha fatto impazzire i social. Dopo le fatiche del Roland Garros, un po’ di relax è il minimo che ci si possa concedere. Anche perchĂ© di tempo per rifiatare, tra poco, tra stagione sull’erba e ritorno sul cemento, ce ne sarĂ ben poco, nel corso dell’estate. Ecco perchĂ© Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, la coppia piĂą bella del Tour, hanno saggiamente deciso di giocare d’anticipo. Trikini e relax per Paula Badosa: social in corto circuito dopo l’ultima foto (Instagram) – Ilveggente.it Archiviata la parentesi parigina, che si è conclusa al terzo turno per lei e al secondo per lui, i due fidanzati hanno ben pensato di concedersi, infatti, un po’ di relax. 🔗 Leggi su Ilveggente.it