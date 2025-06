Triestina Delli Carri sarà il direttore sportivo per i prossimi due anni

Daniele Delli Carri, figura chiave nella rinascita della Triestina, continuerà a guidare il settore sportivo dei biancorossi per i prossimi due anni. Dopo aver contribuito al miracolo salvezza insieme a mister Attilio Tesser, il suo ruolo si conferma centrale nel progetto di crescita e vittorie della squadra. La società alabardata ha ufficializzato questa importante scelta, sottolineando come l’esperienza e la passione di Delli Carri siano fondamentali per il futuro del club.

Ripartire dalla coppia Tesser-Delli Carri, sarebbe per la società il primo segnale che almeno nella parte sportiva si è imparata la lezione. Partecipa alla discussione

