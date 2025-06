Tricella | Scirea rendeva tutto facile Boninsegna? Fece uno scatto di 20 metri per sgridarmi

I ricordi di un’epoca d’oro del calcio italiano si intrecciano tra storie di eroi e passioni senza tempo. Tricella e Scirea, simboli di eleganza e intelligenza tattica, Boninsegna con la sua grinta, e i giovani talenti che sfidavano il mondo: un viaggio tra emozioni e leggende che ancora oggi ispirano tutti gli appassionati. Questi sono i capitoli di una storia indimenticabile, che merita di essere raccontata e rivissuta.

Da ragazzino dell’Inter sfidò il Brasile: "In 20 minuti mi fecero due tunnel". Capitano del grande Verona: "Un mio gol scacciò la crisi e partì l’avventura". E poi la Juve: "Boniperti ci accoglieva tra le coppe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tricella: "Scirea rendeva tutto facile. Boninsegna? Fece uno scatto di 20 metri per sgridarmi..."

