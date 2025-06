Tricella | Bagnoli stava per essere esonerato poi partì l’avventura dello scudetto Lui rendeva tutto semplice Lasciare Verona per la Juve? Non fu un errore Boniperti ci accoglieva nella stanza dei trofei…

Roberto Tricella, leggenda del calcio e simbolo di un’epoca d'oro, rivela i retroscena di quella straordinaria cavalcata del Verona verso lo scudetto, un'impresa che ha segnato la storia. Dalla sua esperienza con Bagnoli e il rischio di essere esonerato, fino alla decisione di lasciare Verona per la Juventus, ogni passo è stato un capitolo di passione e coraggio. Oggi, a 66 anni, Tricella ripercorre quei momenti indimenticabili, dimostrando che il vero valore non svanisce mai.

Tricella racconta quella che è stata la cavalcata di Bagnoli con il Verona fino allo Scudetto Libero elegante, capitano di un’impresa leggendaria e simbolo di un calcio che non c’è più. Roberto Tricella, a 66 anni, ha diviso la sua vita a metà: i primi 33 nel calcio, gli altri nel settore immobiliare. Oggi, si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tricella: «Bagnoli stava per essere esonerato, poi partì l’avventura dello scudetto. Lui rendeva tutto semplice. Lasciare Verona per la Juve? Non fu un errore. Boniperti ci accoglieva nella stanza dei trofei…»

In questa notizia si parla di: tricella - bagnoli - scudetto - verona

Meraviglia Verona, 40 anni fa lo scudetto in provincia: “Bagnoli non urlava mai, il suo calcio aveva un semplice segreto”. Il racconto di capitan Tricella - Quarant’anni fa, il mondo viveva un'epoca di profondi cambiamenti e tragici eventi. Il 1985 segna l'uscita del celebre brano

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tricella: Scirea rendeva tutto facile. Boninsegna attraversò tutto il campo per sgridarmi...; Tricella: “Bagnoli sapeva rendere tutto bello e semplice. Il mio rammarico è la Coppa Italia”; Meraviglia Verona, 40 anni fa lo scudetto in provincia: “Bagnoli non urlava mai, il suo calcio aveva un….

Meraviglia Verona, 40 anni fa lo scudetto in provincia: “Bagnoli non urlava mai, il suo calcio aveva un semplice segreto”. Il racconto di capitan Tricella - Il 12 maggio di questo 1985, il Verona, guidato da Osvaldo Bagnoli, conquista lo scudetto: per la prima ...