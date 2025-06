Trevignano Romano | Bracciano | Vigna di Valle | Anguillara Sabazia Immagini sul lago Fino al 15 Giugno la Fotografia si fa diffusa…

Scopri la magia del Lago di Bracciano attraverso l’obiettivo di talentuosi fotografi: fino al 15 giugno, le immagini sul lago di Trevignano Romano, Bracciano, Vigna di Valle e Anguillara Sabazia si trasformano in un’esposizione diffusa. Un viaggio tra paesaggi incantevoli, luci e emozioni racchiuse in scatti che narrano la bellezza del nostro territorio. La fotografia diventa protagonista, unendo arte e natura in un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’immagine e della cultura locale.

Cronache Cittadine TREVIGNANO ROMANO BRACCIANO VIGNA DI VALLE ANGUILLARA SABAZIA (Luciana Vinci) – Torna sul Lago di Bracciano l’evento L'articolo Trevignano Romano Bracciano Vigna di Valle Anguillara Sabazia. “Immagini sul lago”. Fino al 15 Giugno la Fotografia si fa diffusa. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Trevignano Romano | Bracciano | Vigna di Valle | Anguillara Sabazia. “Immagini sul lago”. Fino al 15 Giugno la Fotografia si fa diffusa…

In questa notizia si parla di: bracciano - trevignano - romano - vigna

Immagini sul Lago – 3ª Edizione Dall’7 al 15 giugno 2025, la fotografia torna protagonista sulle rive del Lago di Bracciano con la terza edizione di Immagini sul Lago. Un evento diffuso che coinvolgerà i borghi di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Bracc Partecipa alla discussione

#Speciale #Appuntamenti Dal 7 al 15 giugno 2025, la fotografia torna protagonista sulle rive del Lago di Bracciano con la terza edizione di Immagini sul Lago. Un evento diffuso che coinvolgerà i borghi di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano e Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Immagini sul lago: dal 7 al 15 giugno la Fotografia si fa diffusa; “Immagini sul lago”, torna a Bracciano l’evento dedicato alla fotografia; Il nostro territorio protagonista di Immagini sul lago.

Vivere in provincia: Bracciano e Trevignano Romano - Bracciano Vigna di Valle, la più antica infrastruttura aeroportuale italiana, che ospita anche un Museo storico dell’Aeronautica Militare.

Trevignano Romano | Sul lago di Bracciano la 1^ edizione del Rome Foil Festival, evento a tutti sport acquatici - al Comandante Aeroporto Vigna di Valle e Centro sportivo Aeronautica Militare Col Dario Bocino, al ...