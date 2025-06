Trentini l’appello della madre ai giornalisti | È calato il silenzio Aiutateci perché chi ha potere si attivi

In un appello emozionante e carico di speranza, Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, rompe il silenzio per chiedere aiuto e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione del figlio, detenuto in Venezuela da oltre 200 giorni. Con parole di fiducia e determinazione, invita i media e le autorità a mobilitarsi, certi che la pressione possa fare la differenza. La sua richiesta: aiutaci a liberare Alberto, perché il potere di cambiare le cose è nelle mani di tutti noi.

“Sono certa che chi ha il potere di far liberare mio figlio Alberto, con una forte pressione mediatica, si adopererà senza più tentennamenti”. Queste le parole di Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, cooperante veneziano in carcere in Venezuela da oltre 200 giorni, in un appello lanciato nel corso di una conferenza stampa organizzata a Roma, nella sede nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per rompere “ il silenzio di nuovo calato ” sul caso. “Questa conferenza l’ho chiesta assieme all’avvocata Alessandra Ballerini perché ho la convinzione che questa volta sarete voi giornalisti ad aiutarci a far liberare Alberto, in prigione da quasi sette mesi”, aggiunge, leggendo un testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trentini, l’appello della madre ai giornalisti: “È calato il silenzio. Aiutateci perché chi ha potere si attivi”

In questa notizia si parla di: trentini - madre - potere - appello

La madre di Trentini: “Sentire Alberto ci ha dato forza, bisogna fare presto a liberarlo” - La madre di Trentino, sentendo Alberto, ha trovato nuova forza: bisogna agire rapidamente per liberarlo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trentini, l’appello della madre ai giornalisti: “È calato il silenzio; Alberto Trentini, l'appello della madre alla stampa: Vi prego, non stancatevi di parlare di lui; Alberto Trentini, l’appello della madre: “Si parli di mio figlio come fatto per altri italiani liberati”.

Alberto Trentini, l’appello della madre: “Si parli di mio figlio come fatto per altri italiani liberati” - (LaPresse) “Si deve parlare di mio figlio, come si é fatto per altri italiani che fortunatamente, grazie anche al clamore mediatico, hanno ...