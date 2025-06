Trentini Ballerini | Eni? Se si troverà a parlare di affari con Maduro certa che Descalzi gli chiederà di liberarlo

In un mondo dove gli affari si intrecciano con la diplomazia, le rivelazioni coinvolgono figure di potere e segreti nascosti. Durante il processo Regeni, una domanda cruciale a Descalzi ha aperto uno squarcio su incontri riservati e strategie parallele tra Eni e ministri egiziani, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’etica delle relazioni internazionali. Ma cosa accadrà se questa rete di interessi travolgerà anche chi osa svelarla?

"Durante la sua testimonianza al processo Regeni, avevo posto una domanda all'ad di Eni, Claudio Descalzi, in merito al fatto che i suoi funzionari potevano incontrare ministri egiziani nei giorni in cui Giulio era sequestrato, mentre il nostro ambasciatore non riusciva a farsi ricevere da nessuno. In virtù di una diplomazia parallela che si basa su un accordo: dentro la Farnesina c'è un uomo dell'Eni, e viceversa. Avevo chiesto se aveva potuto chiedere di Giulio, ma di fatto non c'era stato il tempo. Quel tempo era interminabile per Giulio, poco per la diplomazia. Avevo chiesto se in altri casi, dove l'Eni opera e dove i presidenti non sono in buoni rapporti col nostro governo, si può portare avanti questa diplomazia parallela.