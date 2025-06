Treni pendolari tra Roma e Firenze Ceccarelli De Robertis Rosignoli PD | I pendolari non devono pagare i ritardi del sistema FS Bene la Regione Toscana ma servono risposte dal Governo

I pendolari tra Roma e Firenze vivono quotidianamente le conseguenze dei ritardi ferroviari, un problema che non può ricadere sulle loro spalle. I rappresentanti PD Ceccarelli, De Robertis e Rosignoli sottolineano l'importanza di risposte concrete dal Governo, riconoscendo i meriti della Regione Toscana ma chiedendo un impegno più incisivo per garantire servizi affidabili. È ora di agire, perché il futuro dei collegamenti ferroviari dipende da azioni decisive e condivise.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Treni pendolari tra Roma e Firenze Ceccarelli, De Robertis, Rosignoli (PD): “I pendolari non devono pagare i ritardi del sistema FS Bene la Regione Toscana, ma servono risposte dal Governo” "Ringraziamo l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli per la puntualità e la completezza con cui ha risposto alle interrogazioni da noi presentate in merito al futuro dei collegamenti ferroviari tra Roma, Chiusi, la Valdichiana, il Valdarno e Firenze. Una risposta ricca di informazioni e spunti di riflessione, che ha il merito di fare chiarezza su una vicenda che preoccupa centinaia di pendolari toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni pendolari tra Roma e Firenze, Ceccarelli, De Robertis, Rosignoli (PD): “I pendolari non devono pagare i ritardi del sistema FS Bene la Regione Toscana, ma servono risposte dal Governo”

