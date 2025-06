Treni interrotti per quasi un mese tra Gemona e Sacile ecco quando

Se sei tra coloro che viaggiano tra Gemona e Sacile, preparati a un cambiamento temporaneo: la linea ferroviaria sarà interrotta dal 14 giugno al 12 luglio a causa di lavori di potenziamento. Rfi di Ferrovie dello Stato ha pianificato questa sospensione per migliorare la rete, ma ecco quando riprenderanno i collegamenti e cosa aspettarsi durante questo periodo di lavori. Restate aggiornati per non perdere nessuna novità sui vostri spostamenti.

Circolazione ferroviaria interrotta dal 14 giugno al 12 luglio sulla linea Gemona-Sacile: i lavori di potenziamento programmati dalla Rete ferroviaria italiana (Rfi) di Ferrovie dello Stato, infatti, impediranno il transito per quasi un mese per consentire di operare nei molteplici cantieri.

