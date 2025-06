Treccani nuovo ‘Vocabolario 100’ anche per generazione Alpha

Se sei alla ricerca di un modo coinvolgente e accessibile per abbracciare la ricchezza della lingua italiana, il nuovo Vocabolario Treccani rappresenta una rivoluzione nel modo di imparare. Pensato anche per i giovani della generazione Alpha, questo dizionario innovativo apre le porte alle parole e ai concetti in modo semplice e stimolante. Preparati a scoprire il mondo delle parole come mai prima d’ora, perché la conoscenza inizia proprio qui.

Il nuovo Vocabolario Treccani – Dizionario dell’italiano Treccani 100, realizzato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani sotto la direzione di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, rappresenta la prima opera del genere pensata anche per la generazione Alpha: un Dizionario per le ragazze e i ragazzi tra i 9 e i 18 anni con una impostazione completamente originale, immediatamente accessibile, che evita il linguaggio tecnico, gli stereotipi, le abbreviazioni e le discriminazioni e non si limita a spiegare le parole ma le racconta in modo chiaro e semplice, con un andamento discorsivo che risponde alle richieste e alle necessità delle ragazze e dei ragazzi che frequentano la scuola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treccani, nuovo ‘Vocabolario 100’ anche per generazione Alpha

In questa notizia si parla di: treccani - vocabolario - generazione - alpha

Treccani 100: presentato il nuovo vocabolario per i giovani. Si torna all’antico contro la deriva di like e cuoricini - In un’epoca dominata da emoji e messaggi istantanei, Treccani risponde con il suo nuovo vocabolario “Treccani 100”, dedicato a preservare l’eleganza e la ricchezza della lingua italiana tra i giovani.

Ne parlano su altre fonti

Vocabolario 100 di Treccani, pensato anche per generazione Alpha; Treccani lancia il vocabolario per la Generazione Alpha; Treccani 100: presentato il nuovo vocabolario per i giovani. Si torna all'antico contro la deriva di like e cuoricini.

Stop a stereotipi e discriminazioni: ecco il vocabolario Treccani pensato per la generazione Alpha - non si limita a spiegare le parole ma le racconta, rendendo il testo più chiaro e scorrevole, facendo in modo che la spiegazione del ...