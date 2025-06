Treccani 100 | presentato il nuovo vocabolario per i giovani Si torna all’antico contro la deriva di like e cuoricini

In un’epoca dominata da emoji e messaggi istantanei, Treccani risponde con il suo nuovo vocabolario “Treccani 100”, dedicato a preservare l’eleganza e la ricchezza della lingua italiana tra i giovani. Pensato per la generazione Alpha, questa pubblicazione mira a restituire alle parole il loro vero potere, combattendo la deriva digitale e riconnettendo i ragazzi alle radici della nostra cultura linguistica. Perché le parole sono il ponte tra passato e futuro.

Tanti ragazzi comunicano soltanto con messaggi sui social o addirittura usando solo le emoticon. Per questo motivo, l'istituto dell'enciclopedia italiana Treccani ha rilanciato una nuova pubblicazione, nata per tutelare la lingua scritta. Si tratta del vocabolario "Treccani 100" progettato anche per la generazione Alpha, ovvero i giovanissimi che hanno tra i 9 e i 18 anni. La nuova opera è stata composta per restituire alle parole il potere educativo, culturale e comunicativo, ma con un tono diverso. Il linguaggio utilizzato nel nuovo dizionario sarà chiaro, fluido e privo di tecnicismi inutili, diversamente da quello utilizzato in passato le vecchie generazioni di Baby boomers, che hanno fatto i conti le definizioni aride e piene di abbreviazioni incomprensibili.

