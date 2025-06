Tre segnali nell' andatura predicono le cadute future con precisione dell' 86%

Uno studio rivoluzionario dell’Università di Stanford rivela che tre segnali nell’andatura possono prevedere le cadute future con un’incisiva precisione dell’86%. Questi indizi nascosti nel nostro modo di camminare offrono nuove speranze per la prevenzione e la sicurezza, aprendo la strada a interventi tempestivi e mirati. Scopri come la scienza può aiutarci a mantenere l’equilibrio e la fiducia in ogni passo.

