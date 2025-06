Tre italiani allo Us Open il Major mangia-golfisti

Tre italiani pronti a sfidare il gigante: l’US Open, il major più duro e prestigioso del golf mondiale. Da domani a domenica, sul campo di Oakmont, Migliozzi, Edoardo Molinari e Pavan si contenderanno la gloria tra le sfide più impegnative del circuito. Un’occasione unica per mettere alla prova talento e determinazione, dimostrando che anche l’Italia può fare la differenza nel regno del golf internazionale. Rimanete con noi, perché questa è solo l’inizio di una grande avventura.

È tradizionalmente considerato il più duro e difficile dei 4 tornei più importanti. Si gioca da domani a domenica a Oakmont, in campo anche MIgliozzi, Edoardo Molinari e Pavan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre italiani allo Us Open, il Major "mangia-golfisti"

