Tre giorni di visite guidate agli scavi del castello tesoro archeologico di 5.000 anni fa

Tre giorni di visite guidate agli scavi del castello, un autentico tesoro archeologico di oltre 5.000 anni fa situato tra Vercurago e Lecco, rappresentano un'occasione unica per immergersi nella storia antica. Dopo la presentazione ufficiale in occasione della festa di San Girolamo a febbraio, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare questo straordinario sito e scoprire i segreti di un passato millenario, vivendo un’esperienza indimenticabile.

Tre giorni di visite guidate alla scoperta di un tesoro archeologico risalente a oltre 5.000 anni fa situato a due passi dal castello dell'Innominato, al confine tra Vercurago e Lecco. Dopo una prima presentazione ufficiale in occasione della festa di San Girolamo a inizio febbraio, il pubblico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Tre giorni di visite guidate agli scavi del castello, tesoro archeologico di 5.000 anni fa

In questa notizia si parla di: giorni - visite - guidate - castello

Per una mammografia si aspettano 384 giorni, se paghi 9. Se curarsi è sempre più un lusso: ecco i tempi per visite ed esami a Monza e in Brianza - In Brianza, la salute diventa un lusso: per una mammografia si attendono 384 giorni, pagando 9 euro. Questi lunghissimi tempi di attesa per visite ed esami evidenziano un paradosso in una delle province più prospere d'Italia, dove il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, sembra svanire in un labirinto burocratico che penalizza i pazienti.

Dal 31 maggio al 2 giugno torna l'appuntamento con "Giorni di festa al Castello". Un lungo weekend all'insegna della bellezza e delle attività all'aria aperta: visite guidate, picnic in giardino e attività per famiglie (nella giornata del 2 giugno) che renderanno s Partecipa alla discussione

Siamo felici di annunciare la riapertura del Castello Guglielmi con visite guidate tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle 20:00. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti, la storia e la bellezza di un luogo senza tempo, circondati dal fascino del Lago Trasimeno. Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tre giorni di visite guidate agli scavi del castello, tesoro archeologico di 5.000 anni fa; Castello di Torrechiara: visite guidate alla Torre di San Nicomede; Il castello di Duino apre per Pasqua: orari, visite guidate e mostre, ecco come fare.

Tre giorni di visite guidate agli scavi del castello, tesoro archeologico di 5.000 anni fa - Importante iniziativa della Sovrintendenza nell'area al confine tra San Girolamo e Chiuso: la date in programma e come partecipare ...

Brindisi, Castello Svevo: la fortezza di Federico II riapre al pubblico con visite guidate - Riapre il Castello Svevo di Brindisi: visite guidate gratuite con l’associazione Le Colonne Dal 30 maggio ripartono le visite guidate al Castello Svevo di Brindisi, grazie alla collaborazione tra il C ...