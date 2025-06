Tre feriti dopo lo scontro tra moto

Un incidente che ha scosso la tranquillità della splendida Alto Adige: nel pomeriggio di ieri, due moto si sono scontrate violentemente lungo la strada di Passo Rombo, lasciando tre feriti in condizioni da valutare. La scena, ancora avvolta nel mistero sulle cause e le dinamiche, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. La vicenda mette in luce i pericoli delle strade di montagna e l'importanza di una guida responsabile per evitare tragedie come questa.

Uno scontro davvero violento quello che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 10 giugno, sulla strada di Passo Rombo in Alto Adige intorno alle 14: due moto hanno impattato, con le esatte dinamiche dello schianto ancora in via di definizione, e il bilancio è di tre feriti, di cui.

