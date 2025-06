Tre femminicidi-suicidi in 4 giorni | un modo di imporre la propria volontà la disperazione non c'entra niente

In soli quattro giorni, tre femminicidi suicidi scuotono il nostro Paese, rivelando una triste realtà di violenza e controllo. Diversi i drammi, ma tutte le storie condividono un elemento comune: il tentativo di imporre la propria volontà attraverso gesti estremi. Questi eventi non sono frutto di emozioni passeggere, ma di dinamiche di potere che devono essere affrontate con fermezza e consapevolezza. Continua a leggere

Diverse le storie, negli ultimi giorni, di donne uccise dai loro partner che poi si sono suicidati, o hanno tentato di togliersi la vita. Storie diverse, ma identica la matrice. La motivazione che sottende questi gesti e che nulla ha a che fare con la pietà, il raptus, la disperazione, la gelosia o quanto altro di emotivamente romantico possa venirci in mente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giorni - disperazione - femminicidi - suicidi

“Marco, poliziotto delle Volanti di Agrigento, libero dal servizio, stava tornando a casa ed è stato fermato da un ragazzo che chiedeva aiuto. Il giovane era alla disperata ricerca del fratello 22enne, che si era allontanato da casa manifestando intenti suicidi, e av Partecipa alla discussione

“Marco, poliziotto delle Volanti di Agrigento, libero dal servizio, stava tornando a casa ed è stato fermato da un ragazzo che chiedeva aiuto. Il giovane era alla disperata ricerca del fratello 22enne, che si era allontanato da casa manifestando intenti suicidi, e av Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tre femminicidi-suicidi in 4 giorni: un modo di imporre la propria volontà, la disperazione non c'entra niente; Omicidi-suicidi, non si possono mettere sullo stesso piano vittime e aggressore; L'operaio che ha perso il lavoro ed è finito in depressione: la legge «salva-suicidi» gli azzera il debito.

Tre femminicidi-suicidi in 4 giorni: un modo di imporre la propria volontà, la disperazione non c’entra niente - Diverse le storie, negli ultimi giorni, di donne uccise dai loro partner che poi si sono suicidati, o hanno tentato di togliersi la vita ...

Femminicidi, il ministro Nordio: "Alcune etnie non hanno la nostra sensibilità verso le donne" - persone trans fino all'8 marzo 2025 includendo anche suicidi indotti da violenza di genere e tentati femminicidi.