Tre bambini provenienti da Gaza verranno curati al Regina Margherita Cirio | Chiamiamolo Ospedale dei bambini del mondo

I tre bambini provenienti da Gaza, con le loro storie di sofferenza e speranza, troveranno nel Regina Margherita un rifugio di cura e solidarietà. Accanto a loro, i medici e il personale dedicato si prenderanno cura delle loro ferite e delle loro speranze di un futuro migliore. I tre bambini insieme alle loro famiglie saranno accolti con calore e professionalità, simbolo di un impegno condiviso per la vita e la dignità umana.

Tre bambini provenienti da Gaza saranno curati presso l'Ospedale infantile Regina Margherita. Una goccia in tanta sofferenza ma un segnale importante. Si tratta di un bimbo di 8 anni con lesioni multiple e ustioni da esplosione, accompagnato da padre e fratello, un bimbo di due anni con una rara malformazione congenita al cuore e una bambina di tre anni affetta da cardiopatia e immunodeficienza "I tre bambini insieme alle loro famiglie saranno accolti nell'ambito del Programma Food for Gaza" ha precisato Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita.

