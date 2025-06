Travolge una donna con l' auto uccidendola sul colpo e scappa caccia al pirata della strada

Tragedia sulle strade di Riccione: una donna di 55 anni è stata investita e uccisa da un'auto pirata che si è data alla fuga, lasciando il suo tragico destino sul selciato. L’incidente, avvenuto alle 9.45 all’incrocio tra via Galliano e via Settembrini, ha sconvolto la comunità. La caccia al colpevole è ora in pieno svolgimento, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda.

Dramma sulle strade di Riccione dove, nella mattinata, una donna è stata travolta da un'auto che è poi fuggita lasciando la vittima esanime sull'asfalto. La tragedia si è consumata intorno alle 9.45 all'incrocio le vie Galliano e Settembrini quando una 55enne è stata falciata dal veicolo

