Trattoria Contemporanea la forza del collettivo

Benvenuti alla Trattoria Contemporanea La Forza del Collettivo, un ristorante stellato a Lomazzo dove l’attenzione non è rivolta solo allo chef Davide Marzullo, ma all’intero team che rende possibile un’esperienza culinaria unica. Qui, il cliente è protagonista, accolto con spontaneità e calore, in un ambiente informale che celebra la condivisione. Scopri come questa filosofia innovativa trasforma ogni pasto in un momento di autentica convivialità.

Il ristorante stellato di Lomazzo non mette al centro il culto dello chef Davide Marzullo ma evidenzia il lavoro di tutto lo staff, in coerenza con un ristorante che dà del tu al cliente e punta forte sulla condivisione e sull’informalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trattoria Contemporanea, la forza del collettivo

Hypertrattoria, festival dedicato alla trattoria contemporanea a Officine Farneto - Benvenuti all'Hypertrattoria Festival, un evento unico dedicato alle trattorie contemporanee, che si terrà alle Officine Farneto di Roma dal 23 al 25 maggio.

