Trasporto pubblico investimento da 44 milioni di euro

Un momento storico per il trasporto pubblico italiano, con un investimento di 44 milioni di euro che si tradurrà in autobus all’avanguardia sfrecciante sulle nostre strade. Presso la sede di Daimler Buses Italia a Bomporto, si è celebrato l’inizio delle consegne di 111 veicoli, simbolo di innovazione e sostenibilità. Questo progetto non solo rinnova il parco mezzi, ma rafforza il ruolo strategico dell’Italia nel panorama europeo dei trasporti.

Entro l’anno sulle strade italiane potremo vedere sfrecciare autentici "gioielli tecnologici" Busitalia, corredati e personalizzati nella sede di Daimler Buses Italia di Bomporto. Ieri in occasione dell’inizio delle operazioni di consegna della fornitura a Busitalia, una commessa di 111 autobus che si completerà entro l’anno, valorizzando il ruolo di Daimler Buses Italia sul territorio nazionale, si sono ritrovati presso lo stabilimento di Bomporto Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Stefano Giordani, presidente e Ceo di Daimler Buses Italia, Flavio Nogara, presidente di Busitalia, Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia e Gianluca Cocci, amministratore delegato di Busitalia Rail Service. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasporto pubblico, investimento da 44 milioni di euro

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico - investimento - milioni

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale - La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 70 milioni di euro al trasporto pubblico locale.

Il Masterplan per la riqualificazione di Testaccio, che oggi approda in Giunta, è un investimento complessivo da quasi 59 milioni di euro. Il progetto prevede un aumento dello spazio pedonale (+38%), 480 alberature in più e il 32% di spazio pubblico rigenerat Partecipa alla discussione

Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana con un investimento di 9 milioni di euro per tre anni... Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trasporto pubblico, investimento da 44 milioni di euro; Busitalia (Gruppo FS) e Daimler Buses Italia: 44 milioni di euro di investimento per il rinnovo della flotta; Mom, 19 autobus interurbani per la Castellana: «Investimento da 5,4 milioni».

Trasporto pubblico, investimento da 44 milioni di euro - Bomporto, accordo tra Busitalia (Trenitalia) e Daimler per aumentare la capillarità: commessa di 111 mezzi che si completerà entro l’anno .

Busitalia (Gruppo FS) e Daimler Buses Italia: 44 milioni di euro di investimento per il rinnovo della flotta - Consegnati i primi quattro dei 111 nuovi autobus di ultima generazione realizzati con tecniche all'avanguardia, più sostenibili e confortevoli per una mobilità sempre più integrata e sicura ...