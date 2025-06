Trasporti Napoli la Linea 6 chiude in anticipo per un giorno | data e orari

Se sei un pendolare a Napoli, segnati questa nota: venerdì 13 giugno 2025, la Linea 6 chiuderà in anticipo per manutenzione, con le ultime corse da Mostra alle 13:20 e da Municipio alle 13:26. ANM informa che questa misura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dei mezzi pubblici. Rimanete aggiornati e pianificate con attenzione il vostro viaggio, perché la mobilità cittadina si prende cura di voi.

Anm informa che, per consentire attività di manutenzione treni con ANSFISA, venerdì 13 giugno 2025 si procederà alla chiusura anticipata al pubblico della Linea 6. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori: da Mostra, ore 13:20, da Municipio, ore 13:26. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Trasporti Napoli, la Linea 6 chiude in anticipo per un giorno: data e orari

In questa notizia si parla di: linea - orari - trasporti - napoli

Allo stadio per Napoli-Cagliari con il trasporto pubblico: gli orari della Metro Linea 2 e delle linee Eav - In occasione del match Napoli-Cagliari del 23 maggio alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, ecco gli orari delle corse di metro linea 2 e delle linee EAV.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni di fila: gli orari delle ultime corse; Lavori sulle linee ferroviarie: variano orari e percorsi dei treni per una settimana; Metropolitana Linea 1, linea 2, bus e funicolari: tutti gli orari di venerdì 23 maggio per Napoli-Cagliari.

Metro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 Giugno - Metropolitana Linea 1 Napoli: chiusure anticipate dal 9 al 12 giugno per verifiche tecniche.

Metropolitana Linea 1, linea 2, bus e funicolari: tutti gli orari di venerdì 23 maggio per Napoli-Cagliari - Napoli si sta preparando all'ipotetica festa scudetto soprattutto dal punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture.

Trasporti a Napoli a Natale e Capodanno: gli orari di metropolitane e funicolari - Raggiunto l'accordo tra lavoratori e Anm sugli orari che il trasporto pubblico osserverà a Napoli ...