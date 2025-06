Trasporti ferroviari De Longis | Ennesimo taglio Benevento resta fuori

Domenica 15 giugno, l’orario estivo di Trenitalia entrerà in vigore, portando con sé una serie di tagli ai collegamenti ferroviari che colpiranno anche Benevento. Una città già ai margini delle reti di trasporto, ora rischia di essere ulteriormente isolata a causa delle frequenti cancellazioni legate ai lavori dell’alta velocità. La situazione si fa sempre più critica, e il rischio di isolamento cresce di giorno in giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti A partire da domenica 15 giugno e fino al 15 dicembre andrà in vigore l’orario estivo di Trenitalia. Una serie di tagli che influiranno sui collegamenti in partenza e in arrivo a Benevento, città già di per se marginalizzata durante tutto il resto dell’anno. La situazione diventa ora ancora più critica, dal momento che Trenitalia, a causa dei noti lavori per la nuova linea ‘alta velocità’, si trova spesso a cancellare corse o in alcuni casi sostituirle con il bus. – Così in una nota Raffaele De Longis, consigliere comunale e consigliere provinciale del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporti ferroviari, De Longis: “Ennesimo taglio, Benevento resta fuori”

Su questo argomento da altre fonti

Trasporti ferroviari, De Longis: “Ennesimo taglio, Benevento resta fuori”; Incendio a Benevento, maxi-rogo a via De Longis: in fiamme due auto, è doloso.

Disagi sulla linea Benevento-Roma, Mastella: “Salvini non brilla sull’efficienza ferroviaria” - La replica di Zinzi (Lega): “Evidentemente Mastella è in cerca di visibilità” "Sull'efficienza del trasporto ferroviario il mini ...

Benevento-Cancello, la Lega: “I responsabili dei ritardi sono Eav e Regione” - In merito all’interrogazione parlamentare presentata da Forza Italia sui lavori della ferrovia Benevento-

Incendio a Benevento, maxi-rogo a via De Longis: in fiamme due auto, è doloso - Erano circa le due quando un maxi rogo che ha coinvolto due auto si è sviluppato in città alla via Giovanni De Longis ...