Tranquilli con i referendum non ha vinto nessuno L’opinione di Guandalini

Della loro allergia, atto superfluo di recarsi in cabina elettorale e votare. Non ne vedono la necessità rispetto a una classe dirigente di centro, destra e sinistra che una volta al governo non mantiene le promesse elettorali. Quando i partiti del campo largo hanno abbracciato e sostenuto i referendum della Cgil hanno dato il colpo mortale. Fin tanto era il sindacato a proporli, un'associazione che non siede in Parlamento e che non ha responsabilità dirette a legiferare, tutto bene madama la marchesa. Quando si sono buttati a pesce i partiti che per primi hanno visto la possibilità di dare una spallata al governo Meloni e regolare i conti dentro il Pd, spostando, com'è avvenuto, il dibattito della campagna elettorale, a quel punto l'esito è stato segnato.