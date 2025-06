Tragico scontro tra un autobus ed un’auto | muore un ragazzo di 19 anni Lo schianto frontale non gli ha dato scampo L’incidente a Grottaferrata

Un drammatico incidente scuote Grottaferrata: un giovane di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale con un autobus Cotral sulla via Tuscolana. La violenza dello schianto non gli ha lasciato scampo, lasciando la comunità sotto shock. La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza di prevenire simili lutti. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, lungo la via Tuscolana, all'altezza del chilometro 25, nel comune di Grottaferrata, in provincia di Roma. Un giovane di 19 anni, residente nella zona dei Castelli Romani, ha perso la vita a seguito di uno scontro violento con un autobus Cotral. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ragazzo viaggiava a bordo di una Mini Cooper, proveniente in direzione opposta rispetto al bus della linea Anagnina-Colleferro, quando i due veicoli si sono scontrati.

