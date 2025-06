Tragico incidente tra quattro mezzi drammatico il bilancio | un morto e due feriti di cui uno in gravi condizioni L’impatto nella zona di Borgo Grappa

Un drammatico incidente sulla via Litoranea di Borgo Grappa scuote la città: quattro mezzi coinvolti, un morto e due feriti gravi. La scena, tra SUV, furgone e scooter, ha lasciato sgomento la comunità. La tragedia sottolinea quanto possa essere fragile la vita sulle strade. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa terribile vicenda.

Un grave incidente stradale sulla via Litoranea ha provocato la morte di un motociclista e il ferimento di altre persone. L'incidente su via Litoranea. Nel primo pomeriggio di oggi, una tragica collisione ha coinvolto quattro veicoli sulla via Litoranea, all'altezza di Borgo Grappa, alla periferia di Latina. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due SUV, un furgone e uno scooter. Il motociclista, che era alla guida del mezzo a due ruote, è stato purtroppo sbalzato in seguito all'impatto e nonostante i tentativi disperati dei medici del 118, non è riuscito a sopravvivere.

