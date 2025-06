Tragico incidente in Polonia morto a 21 anni Matteo Doretto | campione italiano di Junior Rally

Una tragedia sconvolge il mondo del rally: Matteo Doretto, giovane campione italiano di junior rally e promessa promettente, ha perso la vita in un incidente durante un allenamento in Polonia. La sua passione e il suo talento mancato prematuramente lasciano un vuoto enorme nel cuore di appassionati e sportivi. La sua memoria continuerà a vivere attraverso i ricordi di chi ha condiviso con lui emozioni e sfide nelle curve più impegnative.

Tragico incidente questa mattina prima di mezzogiorno a Pasym, nei pressi della città di Elganowo, nei pressi di Pasym. In una tappa di allenamento in vista della 81esima edizione del Rally di Polonia, che partirà ufficialmente venerdì 13 giugno da Mikolajki, la Peugeot 208 Rally4 dell'equipaggio composto da Matteo Doretto e Samuele Pellegrino si è schiantata contro un albero. Il ventunenne pilota.

