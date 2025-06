Tragedia sul Monte Luco | muore l’imprenditore altoatesino Othmar Weger travolto dal mezzo cingolato

Una tragedia sconvolge la tranquilla regione del Trentino-Alto Adige: Othmar Weger, imprenditore altoatesino di 65 anni, ha perso la vita in un terribile incidente tra i boschi della Val di Non. Mentre era impegnato in lavori di manutenzione, è stato travolto da un mezzo cingolato, lasciando una comunità sgomenta e un ricordo indelebile. Questa drammatica vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza e l'importanza di prevenire simili tragedie.

Un drammatico incidente nei boschi del Trentino-Alto Adige. La mattina dell’ 11 giugno 2025 è stata segnata da un tragico incidente nei boschi della Val di Non, al confine tra le province di Trento e Bolzano. Othmar Weger, imprenditore altoatesino di 65 anni residente a Lauregno, ha perso la vita mentre eseguiva lavori di manutenzione forestale lungo un sentiero in località Sous, nei pressi di Malga Castrin, a quota 1.800 metri. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è stato travolto dal mezzo cingolato che stava guidando mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione di un sentiero sul Monte Luco, a non molta distanza da malga Castrin. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia sul Monte Luco: muore l’imprenditore altoatesino Othmar Weger travolto dal mezzo cingolato

