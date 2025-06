Tragedia sul lavoro | operaio muore schiacciato da un cingolato

Una tragedia sconvolge l'alta val di Non, dove un operaio ha perso la vita schiacciato da un cingolato durante le operazioni in un cantiere forestale. Un incidente che mette in luce ancora una volta la gravità dei rischi sul lavoro e l'importanza della massima attenzione in ogni momento. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre la comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa. Più...

Un operaio che stava lavorando in un cantiere forestale è morto, schiacciato dal mezzo cingolato che stava manovrando; questo è ciò che è emerso dai primi riscontri. È successo poco prima di mezzogiorno di oggi, mercoledì 11 giugno, in alta val di Non, al confine con la provincia di Bolzano.  Più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un cingolato

In questa notizia si parla di: operaio - schiacciato - cingolato - tragedia

Tragedia sul lavoro a Sanremo: operaio 55enne muore schiacciato da un camion in retromarcia - Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Sanremo questa mattina, lunedì 12 maggio. Un operaio di 55 anni è morto schiacciato da un camion in retromarcia, mentre si trovava in via Val D’Olivi.

Approfondimenti da altre fonti

???? Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un cingolato; Schiacciato da un cingolato, operaio muore in Trentino; E' un operaio altoatesino la vittima del tragico incidente sul lavoro. Era alla guida di un mezzo cingolato che si è ribaltato e lo ha schiacciato.

E' un operaio altoatesino la vittima del tragico incidente sul lavoro. Era alla guida di un mezzo cingolato che si è ribaltato e lo ha schiacciato - E' un uomo altoatesino, dipendente della ditta Othmar Weger di Lauregno, la vittima del tragico incidente sul lavoro verificatosi nella mattina di oggi -