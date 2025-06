Tragedia in spiaggia | Giangiacomo Giorgi perde la vita davanti alle figlie

Una giornata di sole e serenità si è improvvisamente trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Giangiacomo Giorgi, 51 anni, ha perso la vita sotto gli occhi increduli delle sue figlie, durante un'estate che avrebbe dovuto essere di puro relax. Un episodio drammatico che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l'importanza di ogni attimo trascorso insieme.

Una breve vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia inaspettata. Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, intorno alle 15.30, Giangiacomo Giorgi, un uomo di 51 anni, ha perso la vita mentre si trovava in spiaggia con le sue due figlie. La famiglia stava trascorrendo giorni di relax, e quel bagno sembrava un momento di gioia e spensieratezza. Le figlie, di 9 e 10 anni, giocavano con il padre in un tratto di mare apparentemente tranquillo e sicuro quando è avvenuto il dramma. Improvvisamente, Giorgi ha perso conoscenza. Le bambine, terrorizzate e in lacrime, hanno iniziato a chiedere aiuto gesticolando verso la riva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in spiaggia: Giangiacomo Giorgi perde la vita davanti alle figlie

