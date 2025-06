Tragedia in spiaggia a Riccione | muore 51enne di Bologna davanti alle figlie

Una tragica scena si è consumata ieri a Riccione, dove un uomo di 51 anni originario di Bologna ha perso la vita in mare davanti alle sue figlie. Un malore improvviso ha colpito G.G. mentre si trovava a pochi metri dalla riva, portando dolore e sgomento tra i presenti. Questa vicenda sconvolgente ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza, lasciando un vuoto difficile da colmare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malore improvviso in mare durante una vacanza. Un uomo di 51 anni originario di Bologna ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Riccione. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, quando G. G., questo il nome della vittima, era in acqua con le sue due figlie. Secondo la ricostruzione fornita dalla Capitaneria di Porto di Riccione, l’uomo si trovava a pochi metri dalla riva, intento a giocare con le figlie, quando ha improvvisamente perso i sensi ed è sprofondato sott’acqua. L’intervento dei soccorsi. Il bagnino dello stabilimento è intervenuto immediatamente, tentando un massaggio cardiaco nei momenti concitati che hanno preceduto l’arrivo del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

In questa notizia si parla di: tragedia - riccione - bologna - figlie

Riccione, tragedia in spiaggia: muore a 51 anni sotto gli occhi delle figlie - Una giornata di relax si è trasformata in un incubo a Riccione: un uomo di 51 anni ha perso la vita in mare sotto gli occhi sconvolti delle sue bambine.

#Cronaca Malore fatale in acqua: la tragedia lunedì a Riccione a una ventina di metri dalla riva Partecipa alla discussione

Il dramma si è consumato nello specchio d'acqua davanti al Bagno 88 di Riccione, l'uomo è stato soccorso dai bagnini di salvataggio ma le manovre di rianimazione si sono rivelate vane Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riccione, il padre ha un malore mentre fa il bagno al mare con le figlie che danno l'allarme: morto il 51enne Giangiacomo Giorgi; Giangiacomo Giorgi muore al mare davanti alle figlie a 51 anni; Tragedia in mare, turista stroncato da un malore perde la vita sotto gli occhi delle figlie.

Giangiacomo Giorgi, tragedia a Riccione: colto da malore in mare davanti alle figlie - Giangiacomo Giorgi a Riccione: malore improvviso in mare durante una giornata con le figlie.

Giangiacomo Giorgi è morto davanti alle figlie in mare a Riccione: chi era la vittima - Il cordoglio dei colleghi: “Una persona di valore umano e professionale” ...