Tragedia al Rally Poland | muore il pilota italiano Matteo Doretto

Una tragedia sconvolge il mondo dei rally: all’Orlen Rally Poland, il giovane pilota italiano Matteo Doretto, appena 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente durante i test. La sua passione e il suo talento si sono spenti troppo presto, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati. Resta aggiornato su questa drammatica vicenda e abbonati a DayItalianews per scoprire tutti i dettagli di questa triste notizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto mortale durante i test in Polonia. Un grave incidente ha spezzato la vita del giovane pilota italiano Matteo Doretto, appena 21 anni, durante una sessione di test per l’ Orlen Rally Poland, nei pressi di Elganowo, in Polonia. La vettura guidata dal ragazzo, una Peugeot 208, è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero. Copilota ferito, ma salvo. A bordo dell’auto c’era anche il copilota Samuele Pellegrino, che è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia al Rally Poland: muore il pilota italiano Matteo Doretto

In questa notizia si parla di: pilota - italiano - matteo - doretto

MotoGP, Bagnaia disperato. Il terzo pilota italiano più grande di sempre ora merita il sostegno della Ducati - Francesco Bagnaia, terzo miglior pilota italiano di sempre in MotoGP, è attualmente profondamente deluso e afflitto dopo la brutta caduta durante il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Durante i test pre-gara del Rally di Polonia ha perso la vita Matteo Doretto, 21 anni, campione italiano Junior 2024. La sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Il co-pilota Samuele Pellegrino è in ospedale, non in pericolo - @ultimoranet Partecipa alla discussione

Tragedia nel corso dei test pre-gara del Rally di Polonia: il campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, 21 anni, è morto per le conseguenze di un'uscita di strada. Ricoverato in buone condizioni il co-pilota. L'auto è finita contro un albero. #ANSA Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Rally, tragedia in Polonia: morto Matteo Doretto, pilota italiano 21enne, in un incidente nei test pre-gara; Dramma in Polonia: morto il pilota italiano di rally Matteo Doretto, fatale lo schianto contro un albero; Rally, tragedia in Polonia: morto il pilota italiano Matteo Doretto.

Matteo Doretto, chi era il pilota italiano di rally morto in Polonia - Durante l'81esima edizione del Rally in Polonia, Matteo Doretto è morto oggi, mercoledì 11 giugno, in un incidente, con la sua Peugeot 208 Ra ...