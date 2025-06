Tragedia al Rally di Polonia schianto fatale | muore Matteo Doretto giovane promessa del motosport italiano

Una tragedia scuote il mondo del motorsport: al Rally di Polonia, Matteo Doretto, giovane promessa italiana, perde la vita in un incidente devastante. Solo ventun anni, ma già con il cuore carico di ambizioni e passione. La sua assenza lascia un vuoto enorme, ricordando quanto sia fragile la vita tra curve e velocità . La sua storia, pur spezzata troppo presto, continuerà a vivere nei cuori di chi ama il motorsport e sogna ancora.

Uno schianto violentissimo, poi il silenzio. Il terriccio smosso, le gomme a terra, la lamiera piegata come carta stagnola contro la corteccia ruvida di un albero. Così, nella Varmia-Masuria, tra le curve di Elganowo, in Polonia, si è spenta la corsa di Matteo Doretto. Ventuno anni, friulano di Azzano Decimo, volto pulito e mani ferme. Il campione italiano Junior 2024 non ce l'ha fatta. Uno che il piede ce l'aveva, e anche il sogno nella testa. Uno schianto nei boschi, l'allarme lanciato dal copilota. Il dramma si è consumato durante i test pre-gara dell' Orlen Oil Rally Poland, quarta tappa del Campionato europeo.