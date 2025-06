Tragedia al Rally di Polonia | muore il giovane pilota italiano Matteo Doretto

Una tragedia scuote il mondo del rally: il giovane talento italiano Matteo Doretto, appena 21 anni, ha perso la vita durante i test per l’81ª edizione del Rally di Polonia. L’incidente, avvenuto nei pressi di Elganowo, ha lasciato tutti sotto shock. In un momento di grande dolore, si ricorda l’ardore e la passione di un promettente pilota che aveva ancora tanto da dare. La comunità rally piange la perdita di un gioiello in ascesa.

Nella mattina di mercoledì 11 giugno 2025, durante i test in preparazione per l'81ª edizione del Rally di Polonia, il giovane pilota italiano Matteo Doretto, 21 anni, ha perso tragicamente la vita. Il fatale incidente si è verificato nei pressi di Elganowo, vicino a Pasym, nella regione Varmia-Masuria, in Polonia. La Peugeot 208 Rally4, che Doretto condivideva con il navigatore Samuele Pellegrino, è uscita improvvisamente di strada durante la sessione di test e si è schiantata violentemente contro un albero. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, i tentativi di rianimare il pilota si sono rivelati purtroppo vani.

