Tragedia al mare Gianmarco muore sotto gli occhi delle sue due figlie

Un giorno di relax si è trasformato in una tragedia al mare, quando Gianmarco, 51 anni, ha perso la vita davanti agli occhi delle sue due figlie, di 9 e 10 anni. Quello che doveva essere un semplice momento di svago si è concluso in un dramma che ha sconvolto tutta la comunità. Una tragedia che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza di massima prudenza in acqua.

Una breve vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia. Lunedì 9 giugno, poco dopo le 15.30, un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre si trovava al mare con le due figlie. La famiglia stava trascorrendo qualche giorno di relax, e quel bagno insieme sembrava solo un momento sereno. Le bambine, di 9 e 10 anni, stavano giocando con il padre in un tratto di mare tranquillo, con l’acqua bassa, quando si è consumato l’imprevisto dramma. All’improvviso, l’uomo – Giangiacomo Giorgi, 51 anni – ha perso conoscenza. Le figlie, impaurite e in lacrime, hanno iniziato a chiedere aiuto sbracciandosi in direzione della riva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

