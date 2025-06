Traffico Roma del 11-06-2025 ore 20 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 11 giugno 2025 alle ore 20:30, preparatevi a un traffico intenso. Code e rallentamenti si registrano sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Roma Fiumicino e Aurelia, e lungo la via Cristoforo Colombo, in entrambe le direzioni. La situazione è complicata anche in via Cilicia, con interventi della polizia locale. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa serata movimentata.

Luceverde Roma vetrova ti dalla redazione traffico in coda sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna caso di un incidente avvenuto tra le uscite della Roma Fiumicino e Aurelia sempre per incidente si sta in coda sulla via Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Acilia nelle due direzioni di marcia al centro la polizia locale Ci segnala un incidente in via Cilicia con Code in direzione di Piazza Tuscolo e sulla tangenziale traffico rallentato tra le uscite di via dei Campi Sportivi e vialetti e via Nomentana direzione San Giovanni Concludiamo con i lavori notturni che interessano il grande raccordo anulare a partire dalle 22 chiusa l'uscita per immettersi sulla diramazione Roma Sud chiusura In entrambe le carreggiate apertura prevista domani mattina alle ore 5 altra chiusura notturna abbiamo per immettersi sulla diramazione Roma nord per Firenze sempre dalle 22 alle 5 è sempre da entrambe le carreggiate e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-06-2025 ore 20:30

